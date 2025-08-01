Спортсменка из Туркестанской области Мадхия Усманова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по борьбе среди юниоров до 17 лет, который проходит в Афинах (Греция), и принесла Казахстану очередную победу на международной арене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

На чемпионате мира среди юниоров (U17), проходящем в Афинах, член национальной сборной Казахстана по женской борьбе Мадхия Усманова уверенно завоевала первое место в весовой категории до 57 кг. В финале спортсменка продемонстрировала безупречную технику и боевой дух, одержав убедительные победы над всеми соперницами.

Это — первая крупная международная победа Мадхии Усмановой и важный шаг в ее спортивной карьере. В честь победы на соревнованиях торжественно прозвучал государственный гимн Республики Казахстан.

Спортсменка представляет Туркестанскую область и является одной из перспективных юниорок сборной. Ее достижение стало результатом многолетнего труда, целеустремлённости и поддержки тренерского штаба.