Казахстанка заказала обувь, а получила коробку с марихуаной

Фото: Polisia.kz

Вместо женской обуви наркотики обнаружила в коробке жительница области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

59-летняя женщина сообщила о загадочной коробке с веществом зеленого цвета в полицию.

Стражи порядка сразу поняли, что курьер перепутал посылки.

Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду.

Так, стражам порядка удалось по “горячим следам” задержать мужчину, которым оказался 34-летний безработный житель райцентра.

В ходе обыска дома злоумышленника изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке.

Экспертиза показала, что неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана, весом 72,2 кг.

В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников злоумышленника.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.