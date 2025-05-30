Ранее перспективная теннисистка выиграла турниры в Болгарии и Испании

Фото: пресс-служба НОК РК

Жания Бекмухамбетова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz

Спортсменка успешно провела четыре матча, добравшись до полуфинала, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

К сожалению, в 1/2 Бекмухамбетова потерпела поражение. Это позволило ей занять итоговое третье место.

Ранее спортсменка выиграла турниры в Болгарии и Испании, добавили в НОК.