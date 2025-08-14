Казахстанка завоевала «серебро» ЧА по гребному слалому в Китае

Спорт
88
Дана Аменова
специальный корреспондент

У женщин в соревнованиях на байдарке-одиночке отличилась Екатерина Таранцева

Фото: пресс-служба НОК РК

В китайском городе Сиаси стартовал чемпионат Азии по гребному слалому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В первый день соревнований Казахстан отметился серебряной медалью. У женщин в соревнованиях на байдарке-одиночке Екатерина Таранцева заняла второе место с результатом 104,82.

В НОК добавили, что чемпионат Азии продлится до 17 августа.

 

#серебро #Китай #Екатерина Таранцева #гребной слалом

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
Школа имени Абая готовится к новоселью
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Убирают хлеб, заготавливают корма
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Растет спрос на газ
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Оступившимся помогает служба пробации
Где родился Конек-Горбунок
Отходы дешевле купить... за границей
Агрохимия на страже урожайности
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Всегда на связи!
Колокольная симфония
Знак уважения молодым талантам
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Попались, красавчики!
Главный принцип – человекоцентричность
Зерновики впервые вырастили свеклу
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Шаг в развитии местной экономики
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Бесплатные тренировки по йоге проводят в парках Астаны
Победителей Универсиады и чемпионата Азии по таеквондо нагр…
Победы казахстанок на мировых кортах
Укрепляя сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]