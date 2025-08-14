У женщин в соревнованиях на байдарке-одиночке отличилась Екатерина Таранцева

Фото: пресс-служба НОК РК

В китайском городе Сиаси стартовал чемпионат Азии по гребному слалому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В первый день соревнований Казахстан отметился серебряной медалью. У женщин в соревнованиях на байдарке-одиночке Екатерина Таранцева заняла второе место с результатом 104,82.

В НОК добавили, что чемпионат Азии продлится до 17 августа.