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Происшествия
Казахстанку осудили в России за продажу ребенка

Гражданку Казахстана приговорили к трем годам колонии по уголовному делу о торговле новорожденными, это первый приговор в отношении матери по данному делу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей центра суррогатного материнства «Дидилия», которых подозревали в торговле новорожденными младенцами. При расследовании было установлено 19 младенцев.

«Первый приговор в отношении матери по продаже ребенка. Октябрьский районный суд города Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней иностранной гражданки. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами б, з части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»)... Подсудимой назначено три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о гражданке Казахстана.

Суд установил, что под видом услуги по суррогатному материнству была фактически осуществлена купля-продажа новорожденного. В апреле 2020 года девушка родила, получила свидетельство о рождении, после этого в нотариальной конторе оформила доверенность, предоставив возможность директору ООО «Дидилия» и его знакомым распоряжаться своим ребенком. Затем она уехала в Казахстан, где получила 13 тысяч долларов за продажу ребенка. В дальнейшем директор фирмы и его сообщники забрали новорожденного из медицинского учреждения для передачи его третьим лицам за вознаграждение.

 

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