Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх

Фото: МИД Казахстана

На территорию железнодорожной станции «Хайратон» (провинция Балх, Афганистан) прибыла очередная партия казахстанской гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в афганской провинции Герат, сообщает МИД республики.

«Гуманитарный груз от Казахстана Афганистану состоит из 27 вагонов общим весом 1662 тонны. В нем содержится рис, мука, растительное масло, молочные консервы, матрасы, одеяла, простыни, подушки, теплая одежда, палатки, белье, наволочки и кровати», – говорится в сообщении.

Заместитель губернатора провинции Балх А. Идрисс от лица афганского народа выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, правительству и народу Казахстана за регулярную и оперативную гуманитарную помощь, отметив наличие крепких дружественных связей между народами двух стран.