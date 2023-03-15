Казахстанские ветеринары вновь завоевали доверие Еврокомиссии

Рыбные предприятия РК смогут возобновить экспорт в Европейский союз – Минсельхоз получил письмо о восстановлении доверия к казахстанской системе ветеринарного контроля.

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С 15 марта Европейская комиссия возобновляет процедуру включения казахстанских рыбных предприятий в список компаний, имеющих право экспортировать продукцию в страны Европейского союза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили в Минсельхозе, Реестр отечественных предприятий с правом экспорта рыбной продукции в страны ЕС будет расширен. На сегодня в списке находится 17 казахстанских компаний.

В МСХ отметили, что в 2018 году казахстанские рыбные производители прошли аудит Европейской комиссии, получив 11 рекомендаций по работе ветеринарной службы. В ответ казахстанская сторона направила отчет об исполнении рекомендаций.

В дальнейшем планируется расширять перечень экспортируемой продукции в страны ЕС – в приоритете мед, мясная, молочная, птицеводческая и рыбная продукция.