Казахстанские армейцы победили в конкурсе "Лучший воин - 2023" в США

Фото пресс-службы МО РК

Военнослужащая Военно-воздушных сил младший сержант Назира Альбосынова и сержант 3 класса Ермек Зайлаги из регионального командования «Запад» успешно выступили на ежегодном конкурсе «Лучший воин – 2023», который прошел на базе Национальной гвардии в штате Аризона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Отмечается, что в состязании приняли участие более 50 человек, в том числе 10 женщин-военнослужащих.

Участники конкурса выполнили упражнения по стандартам боевой и физической подготовки, задания по топографии. Также они продемонстрировали навыки стрельбы из различного стрелкового оружия, уровень тактической подготовки в составе группы и физической – при совершении марш-броска на 20 км в полной экипировке с отягощением.

По итогам конкурса среди женщин-военнослужащих младший сержант Назира Альбосынова стала абсолютным победителем. В общем рейтинге среди мужчин и женщин она показала шестой результат.

Высокий уровень подготовки продемонстрировал и сержант 3 класса Ермек Зайлаги. Он победил в марш-броске на 20 км, в выполнении нормативов по РХБЗ и медицинской подготовке. В общем зачете среди всех участников казахстанец занял восьмое место.

Организаторы конкурса признали высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих, достойно прошедших сложные испытания на силу, ловкость и выносливость, отметили в Минобороны.