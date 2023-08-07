Казахстанские боччисты готовятся к международным соревнованиям

Казахстанская сборная по бочча готовится к участию в международных соревнованиях Poznan 2023 World Boccia Challenger, которые пройдут с 18 по 24 августа в Польше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Чтобы обеспечить наилучшую подготовку сборной Казахстана, с 3 по 18 августа в Астане на базе Паралимпийского тренировочного центра проводятся учебно-тренировочные сборы.

Председатель Сената Парламента РК – президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев поддержал юных спортсменов с особенностями в развитии и посетил одну из тренировок в Паралимпийском центре.

В рамках этих сборов Казахстанская федерация бочча пригласила международного эксперта из Южной Кореи Чоль Хён Квона.

Семинар проводится с 5 по 10 августа. В нем примут участие не менее 30 человек, включая спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тренеров национальной сборной.

Целью семинара является повышение профессиональных навыков и умений участников сборов. Казахстанские боччисты получат ценные знания и опыт от международного эксперта, что поможет им повысить свою конкурентоспособность на международной арене. Это важный шаг в развитии инклюзивного вида спорта в Казахстане, который способствует полноценному развитию детей и спортсменов с инвалидностью.

Кроме того, казахстанские боччисты примут участие в Азиатских пара играх, намеченных на 22-28 октября в Китае. 5 спортсменов получили двухстороннее приглашение, одобренное Международной федерацией бочча и Азиатским Паралимпийским комитетом.

Участие боччистов из Казахстана стало возможным, благодаря поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, генерального спонсора Казахстанской федерации бочча – Фонда поддержки туризма и спорта.