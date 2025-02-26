Казахстанские детсады обяжут обучать малышей до поступления в школу

Родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда 6-летний ребёнок, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но ещё не был зачислен в школу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Такую норму одобрили мажилисмены в рамках поправок в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, сообщает Kazpravda.kz

Как пояснили в Мажилисе, ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребёнок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но ещё не был зачислен в школу.

Поправки также наделяют Минпросвещения компетенцией по разработке адаптационных программ для учащихся начальных классов с государственным языком обучения. Это позволит детям, не владеющим в достаточной степени казахским языком, подготовиться к дальнейшей учёбе.

Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.

Напомним, в феврале был подписан закон, который вводит обязательное обучение наставников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.