Казахстанские детсады обяжут обучать малышей до поступления в школу

Мажилис,Образование
99
Дана Аменова
корреспондент

Родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда 6-летний ребёнок, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но ещё не был зачислен в школу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Такую норму одобрили мажилисмены в рамках поправок в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, сообщает Kazpravda.kz

Как пояснили в Мажилисе, ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребёнок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но ещё не был зачислен в школу.

Поправки также наделяют Минпросвещения компетенцией по разработке адаптационных программ для учащихся начальных классов с государственным языком обучения. Это позволит детям, не владеющим в достаточной степени казахским языком, подготовиться к дальнейшей учёбе.

Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.

Напомним, в феврале был подписан закон, который вводит обязательное обучение наставников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

#мажилис #обучение #детсады #малыши

Популярное

Все
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Топливо, энергия и карбонизация
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
«Отпан»: открытый урок для педагогов
В ожидании рекордного подъема воды
Управленцы нового формата
Эстафета поколений
Шаг к энергонезависимости
Тестируют установки, выкупают дома
Шагает «цифра» по полям
Формализм недопустим
Обязанность государства и ответственность граждан
Научить учиться
Гарант согласия и стабильности
Главное – не сдаваться
Основа научного прогресса
Обсуждены перспективные проекты
Жительница Конаева обустроила в своей квартире реабилитационный центр
Представлены отечественные разработки
Инструменты повышения эффективности госаппарата
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Школьников будут награждать деньгами за победы в международ…
Родителей детей с инвалидностью освободят от отработки гран…
Казахстанские библиотеки смогут проводить культурные меропр…
Мажилисмены предлагают ввести запрет на операции по смене п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]