Наставники детей-сирот будут проходить психологическую подготовку

Обучение будет проводиться организациями по наставничеству за счет их собственных средств

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В феврале подписан закон, который вводит обязательное обучение наставников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Обучение будет проводиться организациями по наставничеству за счет их собственных средств.

В 2024 году в Казахстане был введен институт наставничества, направленный на оказание индивидуальной поддержки детям, находящимся в организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Этот механизм будет способствовать подготовке воспитанников организаций образования к самостоятельной жизни, начиная с 10 лет.

«Подготовка наставников является важным шагом в обеспечении качественного сопровождения и помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Мы уверены, что эта мера позволит создать эффективную систему наставничества, способствующую успешной социализации этих детей и подготовке их к самостоятельной жизни», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане РК, соответствующие требованиям, предъявляемым к опекунам. После прохождения обязательного обучения, наставники получат сертификат, подтверждающий их квалификацию.

Затем заключается официальный договор о наставничестве между наставником, органом опеки и попечительства, а также организациями образования.

В дальнейшем наставничество станет важной частью системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и поможет повысить их шансы на успешную интеграцию в общество.