Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

За выход в финал казахстанские спортсмены уступили японцам

Фото: Instagram/qaz_team_official

Мужская сборная Казахстана по фехтованию завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в канадском Ванкувере, обыграв за призовую строчку своих соперников из Франции, передает Kazpravda.kz

Казахстанскую команду в Канаде представляли Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

В поединке за бронзовую медаль казахстанцы сумели победить французов с разницей в одно очко – 35:34.

В 1/8 финала соревнований спортсмены РК были сильнее представителей Гонконга – 45:31, далее в четвертьфинале сумели обойти итальянцев – 45:28.

За выход в финал казахстанские спортсмены уступили японцам – 28:45. Те же в свою очередь в борьбе за золотые медали проиграли сборной Венгрии – 31:45.

#Кубок мира #бронза #фехтовальщики

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