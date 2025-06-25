Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске

Спорт
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В соревнованиях приняли участие гребцы из девяти стран

Фото: пресс-служба НОК РК

В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по гребле на байдарках и каноэ Кубок сильнейших. Команда Казахстана отметилась на нем бронзовой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На третью ступень пьедестала поднялись Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева. Они стали третьими в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие гребцы из девяти стран.

 

#бронза #гребцы #Кубок сильнейших

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