Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
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В соревнованиях приняли участие гребцы из девяти стран
В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по гребле на байдарках и каноэ Кубок сильнейших. Команда Казахстана отметилась на нем бронзовой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
На третью ступень пьедестала поднялись Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева. Они стали третьими в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.
Всего в соревнованиях приняли участие гребцы из девяти стран.