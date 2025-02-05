Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиатских играх

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках группового раунда Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Соперницами казахстанской сборной стали хоккеистки из Таиланда.

Встреча завершилась победой Казахстана со счетом 9:0.

Команда РК провела уже второй матч на Играх-2025. Днем ранее был обыгран Гонконг, отметили в НОК.

Также накануне мужская сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Таиланда на Азиаде.

С 7 по 14 февраля в китайском Харбине проходят 9-е зимние Азиатские игры. Казахстанские спортсмены в седьмой раз принимают участие в зимней Азиаде.