Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиатских играх
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Сборная РК разгромила команду Таиланда со счетом 9:0
Женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках группового раунда Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Соперницами казахстанской сборной стали хоккеистки из Таиланда.
Встреча завершилась победой Казахстана со счетом 9:0.
Команда РК провела уже второй матч на Играх-2025. Днем ранее был обыгран Гонконг, отметили в НОК.
Также накануне мужская сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Таиланда на Азиаде.
С 7 по 14 февраля в китайском Харбине проходят 9-е зимние Азиатские игры. Казахстанские спортсмены в седьмой раз принимают участие в зимней Азиаде.