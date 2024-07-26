Казахстанские лучники стартовали на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже состоялся рейтинговый раунд в соревнованиях по стрельбе из лука среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олмпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В этом виде программы Казахстан представляют Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. В стартовом раунде они показали следующие результаты:

- Ильфат Абдуллин - 29-е место (663 очка)

- Даулеткельды Жанбырбай - 22-е место (668 очков)

- Александр Еременко - 59-е место (640 очков)

Казахстанские лучники в итоге получили номер посева согласно занятому месту в рейтингом раунде. Теперь будет сформирована дальнейшая турнирная сетка. В 1/32 финала пары будут составлены по принципу «первое место против последнего». Всего за медали бьются 64 спортсмена.

Результаты также пошли в зачет командных соревнований. Казахстан занял промежуточное десятое место из 12 сборных, набрав в сумме 1 971 очко.

Мужская команда по стрельбе из лука стала первой, кто выступил на ОИ в Париже от Казахстана, добавили в НОК.