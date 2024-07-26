Казахстанские лучники стартовали на Олимпиаде

Олимпиада
128
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На Олимпийских играх в Париже состоялся рейтинговый раунд в соревнованиях по стрельбе из лука среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олмпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В этом виде программы Казахстан представляют Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. В стартовом раунде они показали следующие результаты:

- Ильфат Абдуллин - 29-е место (663 очка)

- Даулеткельды Жанбырбай - 22-е место (668 очков)

- Александр Еременко - 59-е место (640 очков)

Казахстанские лучники в итоге получили номер посева согласно занятому месту в рейтингом раунде. Теперь будет сформирована дальнейшая турнирная сетка. В 1/32 финала пары будут составлены по принципу «первое место против последнего». Всего за медали бьются 64 спортсмена.

Результаты также пошли в зачет командных соревнований. Казахстан занял промежуточное десятое место из 12 сборных, набрав в сумме 1 971 очко.

Мужская команда по стрельбе из лука стала первой, кто выступил на ОИ в Париже от Казахстана, добавили в НОК.

#олимпиада #стрельба #старт #лучники

Популярное

Все
До старта игр номадов осталось 44 дня
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
В Таразе открылся филиал российского университета
Каркаралинск готовится отметить юбилей
Не бойтесь совершать ошибки – они поправимы
Андрей Дронов заговорил на казахском, играя со сверстниками
Самые важные знания, любовь и заботу Альбина Юрченко обрела в приемной семье
Более 90 тонн мусора собрали улытаусцы за один день
Премия «Волонтер года-2024» будет присуждена по 15 номинациям
Местный бизнес будет в приоритете при проведении госзакупок
Дан старт строительству двух новых микрорайонов – «Астана» и «Байтерек» – в городе Тобыле
О первом акиме Астаны
Ночь. Улица. Маньяк...
Акварели Александра Листопаднего запечатлели прошлое и настоящее Петропавловска
В Кызылорде презентован ряд объектов
Самая прекрасная пора
Выплачены компенсации, строится жилье
В Петропавловске быстро растет микрорайон «Бірлік» для горожан, пострадавших от паводка
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

Астанчане смогут посмотреть в прямом эфире открытие Олимпий…
Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже
Во Франции будут использовать аэротакси на ОИ-2024
Генсек ООН призвал остановить все военные конфликты в предд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]