ВИК - 2024: казахстанские спортсмены готовятся к соревнованиям по кок бору

В преддверии соревнований казахстанские спортсмены проходят подготовку к кокпару и кок бору на учебно-тренировочных сборах в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных видов спорта

Фото: пресс-служба акимата Астаны

«Подготовка спортсменов сейчас на хорошем уровне. Сильными соперниками могу назвать команды из Кыргызстана и Узбекистана. Если в кокпаре мы рассчитываем на победу, то в кок бору – шансы у команд наполовину. Мы не играли несколько лет, но делаем все возможное, чтобы выступить достойно, и готовимся и к кокпару, и к кок бору», – сказал главный тренер национальной сборной РК по кокпару Акылбай Манкеев.

Член национальной сборной по кокпару Наурызбай Калтаев рассказал о подготовке и назвал основные отличия по двум видам спорта.

«Подготовка к 5-м Всемирным играм кочевников проходит на высоком уровне. Различия двух видов спорта заключаются в количестве таймов – в кок бору их три, в кокпаре – два. «Воротами» в кок бору является казандык, а в кокпаре – нарисованный на земле круг», – сказал член сборной по кокпару Наурызбай Калтаев.

В соревнованиях по кок бору принимает участие по 12 всадников с каждой из двух команд. Для подготовки спортсменов Федерацией кокпара привлечены опытные консультанты. Учебно-тренировочные сборы организованы при поддержке Центра национальных и конных видов спорта Минтуризма РК.

Напомним, что республиканская федерация кокпар входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Также в ее состав входят федерации байге, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ, которую возглавляет Исламбек Салжанов.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут в Астане 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 участников. Будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.