Казахстанские миротворцы получили навыки оказания первой помощи пострадавшим

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Фото пресс-службы ДШВ ВС РК

Вторая рота казахстанских миротворцев продолжает подготовку к убытию на миротворческую миссию в Республику Ливан. В Центре военной медицины двадцать военнослужащих из состава роты получили навыки по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

Занятия проходили под эгидой специалистов Международного комитета Красного Креста и Казахстанского Красного полумесяца. Теоретическая часть включала в себя курс лекций по классификации травм, по определению степени их тяжести, и курсу оказания первой доврачебной помощи. Для практических занятий был смоделирован ряд ситуаций: землетрясение, наводнение, пожар на блокпосту и террористический акт. По сценарию нужно было оказать помощь пострадавшим с инородными предметами, вошедшими в тело, открытыми переломами, людям, подверженным панической атаке, с различного рода кровотечениями, а также находящимся в бессознательном состоянии. Примечательно, что ситуации, моделируемые для практической отработки полученных знаний, максимально приближены к реальным. Первую помощь пострадавшим необходимо оказать до прибытия карет скорой медицинской помощи.

Действовать миротворцам необходимо в рамках международного стандарта, применяя принятые во всем мире обозначения. Для этого раненых необходимо разделить на 4 категории, прикалывая к одежде каждого специальную цветную карточку.

Манекены, на которых миротворцы отрабатывают практические задачи, оснащены специальными датчиками. Если манипуляции выполнены верно, то в подтверждение загораются две зеленые лампочки, в случае неправильных манипуляций – красные.

За действиями казахстанских миротворцев наблюдают представители международного комитета Красного Креста и казахстанского Красного Полумесяца, они дают оценку не только качественному оказанию доврачебной помощи, но и оценивают работу миротворцев, согласно международным стандартам. По завершению профподготовки, каждому из участников был выдан сертификат.

"Оказывать первую помощь в экстренных ситуациях – очень важный навык", - отметил начальник медицинской службы Казахстанского миротворческого полка майор Максут Армияшев. 

По его словам, миротворцы должны быть готовы к любой ситуации, к экстренной в том числе. Способность вовремя среагировать, оценить обстановку, оказать доврачебную помощь очень важна, тем более в условиях зарубежной командировки. В прохождение курсов по оказанию первой помощи будут включены все военнослужащие казахстанского миротворческого полка, убывающие в Республику Ливан.

Представитель Красного полумесяца Казахстана Ляззат Ибрагимова считает, что военнослужащие Казахстанского миротворческого полка хорошо усвоили курс программы и проявили навыки при отработке практического занятия, а значит, смогут применить их в экстренной ситуации, добавили в пресс-службе.

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