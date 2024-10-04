Казахстанские миротворцы удостоились награды ООН

В Демократической Республике Конго за вклад в поддержание мира и безопасности военнослужащих подполковника Алтынбека Жалмуханова и майора Батыра Туякова наградили медалями ООН

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Парадом миротворческих сил в этот торжественный день было порученокомандовать начальнику главного штаба военных наблюдателей миссии ООН подполковнику Алтынбеку Жалмуханову. И это свидетельство авторитета нашей страны, укрепляемого нашими миротворцами.

На церемонии вручения наград командующий миссией генерал-майор Кхар Диуф, отмечая заслуги Алтынбека Жалмуханова, подчеркнул его вклад в стабилизацию ситуации в регионе, преданность делу и лидерские качества.

Офицеры Алтынбек Жалмуханов и Батыр Туяков проходят службу в составе «Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго».

Майор Б.Туяков – первый представитель казахстанских Вооруженных сил, принявший участие в миротворческой миссии в этой стране. На протяжении года он достойно выполнял обязанности военного наблюдателя и проявил себя как профессионал высокого класса.

Напомним, мандат миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго включает защиту гражданского населения, гуманитарного персонала и правозащитников, оказание поддержки правительству в его работе по стабилизации и упрочению мира.