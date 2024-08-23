Казахстанские рэперы сняли клип на металлургическом комбинате в Темиртау

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Артисты Shiza и Bakr выпустили новый клип на песню TER(«Пот»), сообщает Kazpravda.kz

Съемки музыкального клипа впервые проходили на закрытой территории, а именно на металлургическом комбинате в Темиртау, что создает неповторимую жаркую атмосферу.

Режиссером творческой работы выступил Георгий Каракешишян, а креативным продюсером стал Куаныш Бейсек.

Меломаны в комментариях оставляют восторженные отзывы в адрес исполнителей и отмечают их оригинальный стиль.