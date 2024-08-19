Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери

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Дана Аменова
корреспондент

Малышку назвали Алма, передает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

Продюсер группы КешYOU сообщила в соцсетях о новом пополнении в семействе практически сразу после рождения третьего ребенка. 

«Мы ждали тебя восемь лет, и еще на пятнадцать дней дольше, чем Алису. У нас родилась дочь Алагузова Алма Турсунгалиевна», – написала она в Instagram

Многие подписчики предположили, что звезда шоу-бизнеса могла воспользоваться услугами суррогатной матери.  

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 Пусть родится теперь мальчик через 15 дней)) 

Напомним, недавно казахстанцев шокировала новость о том, что у 50-летней казахстанской знаменитости родилась дочь по имени Алиса.

Ранее в соцсетях Баян Алагузова опубликовала видео со съемочной площадки и рассказала о новом кинопроекте. 

#день рождения #дочь #Баян Алагузова

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