Казахстанские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Образование
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Завершились самые престижные международные предметные олимпиады среди школьников — IChO, IMO, IPhO, IBO, IGeO, IOL и IOI, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Сегодня в городе Сукре (Боливия) подошла к концу Международная олимпиада по информатике IOI-2025.

По итогам двух туров сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.

"Серебро" завоевали Максим Цой — ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы, Мансур Мамадахунов — ученик 10 класса БИЛ Кызылординской области, Акежан Аскар — ученик 11 класса НИШ г. Семей. Третьего места удостоен Даужан Бекетов —ученик 9 класса специализированного лицея №165 г. Алматы.

Руководители команды: старший тренер Astana IT University Темирлан Каиртулы Сатылханов и тренер по спортивному программированию IITU Айбар Муратулы Куанышбай.

Подготовку сборной ко всем этапам олимпиады организовал Республиканский научно-практический центр «Дарын».

Международная олимпиада по информатике (IOI) впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Сборная Казахстана принимает участие в этом престижном соревновании с 1998 года. За это время казахстанские школьники завоевали в общей сложности 75 медалей.

#олимпиада #информатика #Международная олимпиада по информатике

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