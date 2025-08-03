Фото: Минпросвещения РК

Сегодня в городе Сукре (Боливия) подошла к концу Международная олимпиада по информатике IOI-2025.

По итогам двух туров сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.

"Серебро" завоевали Максим Цой — ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы, Мансур Мамадахунов — ученик 10 класса БИЛ Кызылординской области, Акежан Аскар — ученик 11 класса НИШ г. Семей. Третьего места удостоен Даужан Бекетов —ученик 9 класса специализированного лицея №165 г. Алматы.

Руководители команды: старший тренер Astana IT University Темирлан Каиртулы Сатылханов и тренер по спортивному программированию IITU Айбар Муратулы Куанышбай.

Подготовку сборной ко всем этапам олимпиады организовал Республиканский научно-практический центр «Дарын».

Международная олимпиада по информатике (IOI) впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Сборная Казахстана принимает участие в этом престижном соревновании с 1998 года. За это время казахстанские школьники завоевали в общей сложности 75 медалей.