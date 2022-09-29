Казахстанские студенты и преподаватели будут обучаться и стажироваться в Huawei

Министерство науки и высшего образования Казахстана и компания Huawei Technologies Kazakhstan подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках международного форума Digital Bridge 2022, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

Подписание меморандума открывает новые возможности для студентов и преподавателей казахстанских вузов. Теперь студенты смогут проходить обучение и сертификацию в области ИКТ в компании Huawei, участвовать в специально организованных образовательных конкурсах и получить помощь в трудоустройстве.

Преподаватели также будут вовлечены в образовательный процесс и смогут участвовать в программах повышения квалификации, проводимых Huawei.

«Сегодня мы подписали важный меморандум сотрудничества с мировой компанией Huawei в области развития цифровых знаний и навыков в сфере ИКТ. В ближайшие три года компания Huawei будет развивать Академию ИКТ для продвижения уровня цифровых знаний в Казахстане. Ожидается, что в рамках сотрудничества в ведущих университетах страны будет создано более 50 академий Huawei. Планируется, что эти академии охватят порядка 5 тысяч студентов по стране. По итогам обучения наши студенты смогут получить международно признанный сертификат Huawei», – отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Кроме того, компания Huawei будет ежегодно проводить ярмарки вакансий для сертифицированных казахстанских студентов для трудоустройства в компании Huawei.

Отметим, ранее Министерство науки и высшего образования подписало трехсторонний меморандум с компанией Coursera. Уже со следующего года казахстанские студенты получат возможность выбирать курсы Coursera, локализованные на казахский и русский языки, а по итогам успешного прохождения засчитывать соответствующие кредиты. В течение трех лет не менее 100 тысяч казахстанских студентов и пользователей получат доступ к платформе Coursera.