Казахстанские туристcкие направления будут продвигать в КНР через цифровые платформы

Цифровизация,Китай,Туризм
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Цифровая экосистема будет ориентирована на китайских путешественников

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В Астане прошел форум «Цифровой Шелковый путь - 2025», став важной диалоговой площадкой для развития туризма и культурного обмена между Казахстаном и Китаем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Основная цель встречи, объединившей экспертов, туроператоров и представителей индустрии гостеприимства двух стран, -
укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, обсуждение новых возможностей в цифровую эпоху.

В минувшем месяце АО «НК «Kazakh Tourism» и одна из ведущих китайских digital-платформ в сфере туризма Zowoyoo подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены развивать цифровую экосистему, ориентированную на китайских путешественников.

Что это значит? Как рассказал и.о председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы, теперь вся информация о казахстанских туристских локациях и направлениях будет размещаться на самых популярных платформах Китая, в том числе в социальных сетях. Потенциальные визитеры из соседней страны смогут не просто ознакомиться с красотами Казахстана в цифровом формате, но и выбрать для себя полноценный тур через проверенного туроператора, заранее зная условия и даже цены на транспорт внутри РК.

«Zowoyoo обладает глубоким пониманием цифрового поведения китайских пользователей. Это позволит выстроить более адресную стратегию коммуникацию на ключевых платформах, где формируются туристские предпочтения нового поколения. Мы сможем предложить персонализированный туристский опыт и значительно упростить процесс планирования путешествий для туристов из Китая. При этом хочу подчеркнуть, что реализация запланированных совместных инициатив с китайским партнером не потребует бюджетного финансирования», - отметил Даниел Сержанулы.

По данным нацкомпании, количество рейсов из КНР в Казахстан увеличилось на 40 %, туристский поток растет из года в год: в прошлом году РК посетили более 650 тыс. граждан Китая. Тем более, что Казахстан приобретает все большую и большую привлекательность для туристов из Китая: видео о Казахстане набрали вкупе 5 млрд просмотров в китайских соцсетях.

Предполагается, что ежегодный турпоток может достичь 1 млн человек, и это не предел. Что, в свою очередь, может вылиться в выручку в размере 2-3 млрд долларов.

Стоит отметить, что инициатива о подобном сотрудничестве исходила от китайской стороны. Компания из КНР берет на себя все организационные моменты, в том числе перевод всей информации на качественный китайский язык. При этом, и это стало одной из задач форума, китайские «поставщики» могут напрямую сотрудничать с казахстанскими туркомпаниями, расширяя возможности для китайских путешественников и турбизнеса РК.

В этом году компания Zowoyoo открыла свой первый офис в Центральной Азии - в Алматы, таким образом сделав Казахстан своеобразными входными воротами в весь регион: из РК китайские туристы могут отправиться в соседние страны.

#КНР #туризм #дестинации #платформы

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