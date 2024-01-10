Казахстанские ученые реконструируют исторический костюм времен Золотой Орды

Фото: пресс-служба МНВО РК

Как сообщается, ученые международной лаборатории консервации и реставрации культурного наследия UMAI Института археологических исследований Маргулан университета в прошлом году приняли участие в изучении и популяризации наследия Казахстана.Проект реконструкции исторического костюма, найденного в мавзолее Талмас-Ата и относящегося к эпохе Золотой Орды, для создания музейной визуализации был одним из ярких и интересных.

По словам руководителя лаборатории Татьяны Крупы, археологические реликвии, найденные в мавзолее Талмас-Ата, являются уникальнейшими для всего мирового археологического сообщества.

«Найденного в погребении этого мавзолея человека исследователи связывают родственными отношениями с мавзолеем Болган-Ана. Ее чапан хранится в лаборатории, консервация по нему продолжается уже не один год. В прошлом году на международных конференциях, проходивших в Варшавском университете (Польша) и в Копенгагенском университете (Дания), мои доклады как раз и были посвящены изучению золотоордынских артефактов с территории Казахстана и Украины. В том числе и чапану, найденному в мавзолее Болган-Ана, был посвящен отдельный доклад в Варшаве. Но еще одним уникальным артефактом, найденным среди материалов мавзолея Талмас-Ата, являются мужские сапоги. Именно вокруг них и была построена концепция создания визуализаци образа погребенного в мавзолее Талмас-Ата. Работы по созданию точной копии древних сапог проходили с применением техник того времени, которые были нами специально для этого изучены. Мы планируем со временем провести их консервацию», — рассказала она.

Как отмечается, в этих сапогах сохранилось всё, кроме каблука и подошвы. На сохранившихся частях можно увидеть интересный декор, который очень похож на современную казахскую орнаментику.

В министерстве добавили, что Татьяна Крупа видит в этом преемственность как технологий, так и костюмных традиций Золотой Орды с казахским костюмом.