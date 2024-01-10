Казахстанские ученые реконструируют исторический костюм времен Золотой Орды

Культура и общество
108
Аменова Дана
Корреспондент

В институте археологических исследований Маргулан университета исследуются уникальные артефакты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: пресс-служба МНВО РК

Как сообщается, ученые международной лаборатории консервации и реставрации культурного наследия UMAI Института археологических исследований Маргулан университета в прошлом году приняли участие в изучении и популяризации наследия Казахстана.Проект реконструкции исторического костюма, найденного в мавзолее Талмас-Ата и относящегося к эпохе Золотой Орды, для создания музейной визуализации был одним из ярких и интересных.

По словам руководителя лаборатории Татьяны Крупы, археологические реликвии, найденные в мавзолее Талмас-Ата, являются уникальнейшими для всего мирового археологического сообщества.

«Найденного в погребении этого мавзолея человека исследователи связывают родственными отношениями с мавзолеем Болган-Ана. Ее чапан хранится в лаборатории, консервация по нему продолжается уже не один год. В прошлом году на международных конференциях, проходивших в Варшавском университете (Польша) и в Копенгагенском университете (Дания), мои доклады как раз и были посвящены изучению золотоордынских артефактов с территории Казахстана и Украины. В том числе и чапану, найденному в мавзолее Болган-Ана, был посвящен отдельный доклад в Варшаве. Но еще одним уникальным артефактом, найденным среди материалов мавзолея Талмас-Ата, являются мужские сапоги. Именно вокруг них и была построена концепция создания визуализаци образа погребенного в мавзолее Талмас-Ата. Работы по созданию точной копии древних сапог проходили с применением техник того времени, которые были нами специально для этого изучены. Мы планируем со временем провести их консервацию», — рассказала она.

Как отмечается, в этих сапогах сохранилось всё, кроме каблука и подошвы. На сохранившихся частях можно увидеть интересный декор, который очень похож на современную казахскую орнаментику.

В министерстве добавили, что Татьяна Крупа видит в этом преемственность как технологий, так и костюмных традиций Золотой Орды с казахским костюмом.

#ученые #реконструкция #Золотая Орда #археологи #костюм

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
Распоряжение Главы государства
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
На защите конституционных прав граждан
Не жалея себя ради жизни других
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
Родом из народа
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений
New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

New York Times включил Алматы в список лучших туристских на…
14 директоров школ наказали в ЗКО
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Сатира и медиаграмотность: очередной фейк о проекте "Нацфон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]