Казахстанские военнослужащие примут участие в мировом турнире "Grand Slam" по дзюдо

Спортсмены Центрального спортивного клуба армии вошли в состав национальной сборной команды Казахстана по дзюдо, которая примет участие в международном турнире "Grand Slam", передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба МО РК, соревнования пройдут в Париже с 9 по 10 февраля. В турнире примут участие 633 мастера татами из 100 стран мира. Честь Вооруженных Сил Казахстана будут защищать армейские спортсмены: ефрейтор Гусман Кыргызбаев (–60 кг) и военнослужащий срочной службы ЦСКА Ерасыл Кажыбаев (+100 кг).
Главный тренер Центра подготовки штатных команд Спортивного комитета Министерства обороны РК Мухит Асилбеков отметил, что в этом году турнир в Париже является стартовым.
"На соревнованиях соберутся сильнейшие дзюдоисты мира. Учитывая высокую подготовку армейцев во время тренировочного процесса, мы постараемся показать отличные результаты", – сказал он.