Казахстанских спортсменов обокрали в Таиланде

К обоим спортсменам грабители забрались на виллы и украли деньги. У обоих документы не тронули.

Фото: bezformata.com

Vesti.kz сообщили об ограблении казахстанских спортсменов Артема Резникова и Фирузы Шариповой в Таиланде, передает Kazpravda.kz.

Оба разместили сообщения в своих социальных сетях с разницей в несколько часов.

Резникову нанесли ущерб на семь тысяч долларов. Шарипова подробности не рассказала, но обратилась в полицию.

К обоим спортсменам грабители забрались на виллы. Резникова в тот момент в жилище не было.

У обоих документы не тронули.

"Доброе утро на Пхукете. Залезли на виллу, и пока мы спали, нас ограбили! Семь тысяч долларов забрали. Хорошо, хоть паспорта оставили. Вот такой вот отдых", - написал Резников.

Он подчеркнул, что помощь ему не требуется, так как деньги есть на счете.

"Меня ограбили в Таиланде. Залезли в дом и украли деньги. Хорошо, что документы не взяли. Вызвали полицию", - поделилась Шарипова.