В Ахмедабаде (Индия) прошел заключительный день соревнований по артистическому плаванию в рамках чемпионата Азии по водным видам спорта

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстан отметился на турнире очередной медалью, которую завоевал женский дуэт (произвольная программа), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Вторыми на ЧА стали Ясмин Туякова и Даяна Джаманчалова. За свое выступление они получили 206.6363 балла.

Золотая медаль осталась за Хадишой Агзамовой и Сабиной Махмудовой (Узбекистан) - 209.9784. Китаянки Сыи Чэнь и Юйтун Цзян финишировали третьими - 183.4671.