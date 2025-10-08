Казахстанский дуэт стал вторым на ЧА по артистическому плаванию
131
В Ахмедабаде (Индия) прошел заключительный день соревнований по артистическому плаванию в рамках чемпионата Азии по водным видам спорта
Казахстан отметился на турнире очередной медалью, которую завоевал женский дуэт (произвольная программа), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Вторыми на ЧА стали Ясмин Туякова и Даяна Джаманчалова. За свое выступление они получили 206.6363 балла.
Золотая медаль осталась за Хадишой Агзамовой и Сабиной Махмудовой (Узбекистан) - 209.9784. Китаянки Сыи Чэнь и Юйтун Цзян финишировали третьими - 183.4671.