Казахстанский фильм получил высокую награду на кинофестивале ШОС в Индии

На фестивале были представлены 57 картин из 14 стран

Фото: novoetv.kz

Казахстанский фильм «Паралимпиец», снятый при поддержке Министерства культуры и спорта, получил высокую награду на кинофестивале Шанхайской организации сотрудничества в Индии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Всего на фестивале были представлены 57 картин из 14 стран. Казахстанскую делегацию представил Димаш Кудайберген.

В итоге казахстанский фильм «Паралимпиец» режиссера Алдияра Байракимова получил высокую награду, а Аскар Ильясов, исполнивший главную роль в киноленте, получил награду «Лучшая мужская роль».

Кстати, это не первая награда, которой удостоен фильм - в прошлом году он получил 2 гран-при на кинофестивалях в России.

Картина основана на реальных историях из жизни отечественных паралимпийцев. Фильм повествует об истории первого в Казахстане чемпиона зимних Паралимпийских игр Александра Колядина, одержавшего победу в Пхёнчхане в 2018 году.

«Я счастлив. Это моя первая награда. Мы работали, вкладывали всю душу. У нас была миссия: мы хотели рассказать о паралимпийцах. Показать, какая сила воли, старания и стремления стоят за победами паралимпийцев. И я рад, что картина вышла благодаря господдержке», - отметил призер Аскар Ильясов.

Добавим, что на кинофестивале также были представлены отечественные фильмы «Рассвет Великой степи», «Мукагали», «Мама, я живая!», «Обучение Адемоки» и «Горячее озеро».