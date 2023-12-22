Казахстанский клуб завоевал бронзу командного турнира по дзюдо

В Алматы завершился международный командный турнир по дзюдо Jenys Cup среди мужчин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийской комитет
Как сообщается, спортсмены, выступавшие от имени казахстанского клуба Jenys, завоевали на этих соревнованиях бронзовую медаль.
В битве за бронзу казахстанская команда встретилась с клубом Lokomotiv Green Hill. Кубанычбек Айбекулы, Аскар Наркулов, Жансай Смагулов, Тато Григалашвили, Ерлан Шеров и Саба Инанешвили одержали чистую победу со счетом 3:0. До решающего поединка клуб Jenys смог одолеть представителей клубов Spanish Judo Car-Madrid, Stayki и Genco.
По итогам финальных поединков чемпионом турнира стал клуб Shevardeni, а Hoji Sharif оформил «серебро». Третью ступень пьедестала поделили клубы Jenys и Edelweiss.
Кроме того, по решению организаторов специальные призы вручили спортсменам, признанным лучшими по итогам соревнований. Так, Тато Григалашвили удостоился премии Бекета Махмутова и денежного приза в размере 10 000 долларов США за лучшую технику в номинации «Лучший дзюдоист».
«Коте Капанадзе выиграл премию имени Кайрата Муканова в номинации «Лучший прием». Жансай Смагулов стал обладателем премии в честь Каната Байшулакова в номинации «За стремление к победе». Кубанычбек Айбекулы удостоился награды призера Олимпийских игр, чемпиона мира Елдоса Сметова, Дастан Жумажанов получил премию чемпиона мира Максима Ракова, а также каждому из них присудили по 5 тысяч долларов США», — проинформировали в Национальном олимпийском комитете.
В НОК отметили, что общий призовой фонд турнира Jenys Cup составил 100 тысяч долларов США: 1 место – 30 тысяч долларов США, 2 место – 20 тысяч долларов США, два третьих места получили по 10 тысячам долларов США каждый.
Также в организации подчеркнули, что соревнования, организованные казахстанским спортивным клубом Jenys совместно с Федерацией дзюдо Казахстана, впервые прошли в Казахстане.