Казахстанский клуб завоевал бронзу командного турнира по дзюдо

В Алматы завершился международный командный турнир по дзюдо Jenys Cup среди мужчин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийской комитет

Фото: olympic.kz

Как сообщается, спортсмены, выступавшие от имени казахстанского клуба Jenys, завоевали на этих соревнованиях бронзовую медаль.

В битве за бронзу казахстанская команда встретилась с клубом Lokomotiv Green Hill. Кубанычбек Айбекулы, Аскар Наркулов, Жансай Смагулов, Тато Григалашвили, Ерлан Шеров и Саба Инанешвили одержали чистую победу со счетом 3:0. До решающего поединка клуб Jenys смог одолеть представителей клубов Spanish Judo Car-Madrid, Stayki и Genco.

По итогам финальных поединков чемпионом турнира стал клуб Shevardeni, а Hoji Sharif оформил «серебро». Третью ступень пьедестала поделили клубы Jenys и Edelweiss.

Кроме того, по решению организаторов специальные призы вручили спортсменам, признанным лучшими по итогам соревнований. Так, Тато Григалашвили удостоился премии Бекета Махмутова и денежного приза в размере 10 000 долларов США за лучшую технику в номинации «Лучший дзюдоист».

«Коте Капанадзе выиграл премию имени Кайрата Муканова в номинации «Лучший прием». Жансай Смагулов стал обладателем премии в честь Каната Байшулакова в номинации «За стремление к победе». Кубанычбек Айбекулы удостоился награды призера Олимпийских игр, чемпиона мира Елдоса Сметова, Дастан Жумажанов получил премию чемпиона мира Максима Ракова, а также каждому из них присудили по 5 тысяч долларов США», — проинформировали в Национальном олимпийском комитете.

В НОК отметили, что общий призовой фонд турнира Jenys Cup составил 100 тысяч долларов США: 1 место – 30 тысяч долларов США, 2 место – 20 тысяч долларов США, два третьих места получили по 10 тысячам долларов США каждый.

Также в организации подчеркнули, что соревнования, организованные казахстанским спортивным клубом Jenys совместно с Федерацией дзюдо Казахстана, впервые прошли в Казахстане.