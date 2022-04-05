Военным наблюдателем миссии ООН в Западной Сахаре (MINURSO) стал представитель Вооруженных сил Республики Казахстан майор Арман Тастанбеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«В течение года офицер будет работать в миссии на одной из десяти баз миротворцев. Сейчас он проходит процедуру регистрации и сдает квалификационные тесты в городе Эль-Аюн (штаб миссии) и по завершении подготовительных мероприятий приступит к исполнению своих служебных обязанностей», – сообщили в оборонном ведомстве.

Майор Арман Тастанбеков с октября 2018 по май 2019 года проходил службу в составе казахстанской миротворческой роты в Ливане в должности командира взвода.

В 2020 году офицер успешно прошел отбор в число кандидатов для участия в миротворческих миссиях ООН в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров ООН.