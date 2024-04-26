В Астану прибыли участники совещания министров обороны стран ШОС

Сегодня, 26 апреля, начнет работу совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.