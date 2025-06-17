Фото: пресс-служба Минпросвещения

В столице Болгарии, городе София завершилась Европейская олимпиада по физике EuPhO-2025. В этом году в состязании приняли участие более 200 юных физиков из 39 стран. Сборная команда Казахстана показала выдающийся результат — все пятеро участников от РК завоевали награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Абсолютным победителем олимпиады стал десятиклассник Республиканской физико-математической школы города Астаны Ильяс Казымбек. Он принес в копилку Казахстана золото.

Сразу две серебряные медали завоевали ученики 10-го класса РФМШ города Астаны Альтаир Аканов и одиннадцатиклассник международной школы Miras Роман Черемнов.

Бронзовую медаль получил Даниэль Тюлюбаев — ученик 11 класса международной школы Nurorda в Астане. Таир Абдикадыр, десятиклассник специализированного лицея-интерната Білім-инновация Костанайской области, удостоен почётной грамоты.

Подготовкой команды занимались опытные наставники и многократные призеры олимпиад — Андрей Сидоренко и Темирлан Исмагулов.

В ведомстве напомнили, что EuPhO — престижное международное соревнование по физике для школьников. В 2024 от году казахстанская сборная завоевала две серебряные и две бронзовые медали. Результат этого года стал ярким свидетельством эффективной работы системы поддержки одаренных школьников и подготовки их к международным интеллектуальным соревнованиям.