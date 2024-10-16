Казахстанский стрелок поборется за медаль в финале Кубка мира в Индии

Константин Малиновский успешно прошёл квалификацию в стрельбе из малокалиберной винтовки

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Константин Малиновский вошел в число финалистов итогового этапа Кубка мира в Дели, сообщает Kazpravda.kz

По данным Национального олимпийского комитета, он успешно прошёл квалификацию в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров, три положения).

Малиновский набрал 589 очков, что позволило ему пробиться в финал.

Решающий раунд состоится сегодня, 16 октября.