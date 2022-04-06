Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире Spanish Open G2, прошедшем в испанском городе Аликанте.

Спортсмен из Алматы, выступаю­щий в весовой категории до 63 кг, в первом поединке победил не кого-нибудь, а обладателя серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 таиландца Тавина Ханпраба. За выход в полуфинал он смог также одолеть чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр-2020 в Токио турецкого спортсмена Хакана Рекбера. Благодаря второму месту Адилет Базарбаев смог завоевать 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.