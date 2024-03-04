Александр Бублик поднялся на рекордное место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: olympic.kz

По информации пресс-службы ФТК, первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордное для себя и казахстанского тенниса 20-е место. Александр Шевченко потерял четыре позиции и опустился на 51-ю.

Михаил Кукушкин продолжает свое восхождение - теперь он занимает 140-е место. Денис Евсеев - 180-й, Бейбит Жукаев - 191-й.

В пресс-службе добавили, что Дмитрий Попко, благодаря своим успешным выступления на турнирах ITF, вновь улучшил показатели и теперь поднялся с 309-го на 276-е место. Тимофей Скатов расположился на 269-й позиции.