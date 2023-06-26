Казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге после исторической победы

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обновил рекорд в мировом рейтинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали актуальные версии рейтингов в одиночном и парном разрядах.

В мужском рейтинге Александр Бублик, благодаря победе на турнире АТР 500 в Галле, взлетел на 26-ю строчку. Тимофей Скатов занимает 138-е место. Бейбит Жукаев расположился на 239-м, Михаил Кукушкин – на 259-м, Денис Евсеев – на 320-м, а Дмитрий Попко – на 343-м местах.

В парном разряде Александр Недовесов укрепил свое положение, и теперь он 51-я ракетка мира, Андрей Голубев – 86-й.

В женском рейтинге лучшей из казахстанок остается Елена Рыбакина – 3-е место. Юлия Путинцева – 53-я, приближается к 1000 Аружан Сагандыкова, которая по сравнению с прошлой неделей поднялась на 42 пункта и теперь занимает 1022-е место. В парном разряде Анна Данилина занимает 24-ю, Жибек Куламбаева – 197-ю позиции.

Напомним, первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира ATP 500 – Terra Wortmann Open в Галле (Германия).