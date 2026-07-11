Казахстанский тяжелоатлет завоевал золото молодежного чемпионата мира

Фото: НОК

Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в городе Кали (Колумбия). 15-летний спортсмен также установил мировой рекорд в своей возрастной категории, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Нуржан Жумабай стал победителем в весовой категории до 88 килограммов. По итогам двоеборья казахстанец показал результат 348 килограммов, подняв 155 килограммов в рывке и 193 килограмма в толчке.

Именно результат в толчке стал новым мировым рекордом среди спортсменов его возраста. При этом нынешний чемпионат мира стал для казахстанского тяжелоатлета первым в международной карьере.

Серебряную медаль завоевал представитель Испании Эрик Гуадамуд Пико, набравший по сумме двоеборья 344 килограмма. Бронзовым призером стал мексиканский спортсмен Хосе Орландо Мантилла с результатом 335 килограммов.