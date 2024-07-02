Казахстанско-китайский форум «Новая глава добрососедских связей» состоялся в Астане

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, а также научно-образовательной деятельности

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

3 июля в Астане начнёт работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В преддверии крупного мероприятия в столице состоялся форум по укреплению культурного обмена Казахстана и Китая «Новая глава добрососедских связей», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Участие в нем приняли: министр культуры и информации РК Аида Балаева, вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, глава медиакорпорации Китая (China Media Group Шэнь Хайсюн, генеральный директор Телерадиокомплекса президента РК Раушан Кажибаева, председатель правления АО «Агентство Хабар» Кемелбек Ойшыбаев, заместитель председателя правления AIFC Authority Темирлан Муханбетжанов и т. д.

Участников от имени главы государства поприветствовала министр культуры и информации РК.

«Символично, что данный форум проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас казахстанско-китайские отношения перешли на новый уровень. С каждым годом наше всестороннее стратегическое партнерство только укрепляется. Большое влияние оказывают и культурно-гуманитарные связи. Поистине, культура и искусство - это золотой мост, соединяющий страны и цивилизации», - зачитала поздравительный текст Аида Балаева.

Президент также подчеркнул, что в рамках саммита ШОС начнут работу культурные центры двух стран. Это придаст новый импульс взаимному сотрудничеству. По его словам, Казахстан и Китай ожидают новые совместные проекты в области образования, науки и туризма.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, а также научно-образовательной деятельности. В рамках форума было подписано два меморандума о сотрудничестве. Между Научно-исследовательским институтом Медиакорпорации Китая и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, а также между Евразийским Бюро Медиакорпорации Китая и АО «НК «Kazakh Tourism».