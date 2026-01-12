Казахстанского киберспортсмена признали лучшим новичком на HLTV Awards 2025

Lifestyle
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данил Голубенко, выступающий под никнеймом molodoy, замкнул топ-6 общего мирового рейтинга

Фото: www.hltv.org

На прошедшей церемонии HLTV Awards 2025 Данил Голубенко, представляющий бразильский клуб FURIA Esports, был официально признан «Новичком года» в дисциплине CS2, сообщает Kazpravda.kz

В борьбе за этот титул 21-летний уроженец Семея обошел таких конкурентов, как Максим kyousuke Лукин (Team Falcons) и Дрин makazze Шакири (Natus Vincere).

Главная награда вечера – звание лучшего игрока мира – в третий раз подряд досталась французу Матье ZywOo Эрбо, при этом сам Данил замкнул топ-6 общего мирового рейтинга.

Стремительный взлет molodoy начался весной 2025 года с переходом в FURIA. Летом он помог команде выйти в полуфинал турнира PGL в Астане, а осенью привел коллектив к триумфу на FISSURA Playgrounds 2.

За победу на этом чемпионате с призовым фондом 1,2 млн долларов казахстанец получил индивидуальную награду MVP как самый ценный игрок.

#лучший #новичок #HLTV Awards 2025 #киберспортсмен #molodoy

