Казахстанцев моложе 21 года могут перестать кредитовать без подтверждения дохода

Также планируется установить по всем микрокредитам единую годовую эффективную ставку вознаграждения

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Казахстанцам моложе 21 года могут перестать выдавать кредиты без подтверждения дохода. Об этом сообщила глава агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По обеспечению надлежащей оценки кредитоспособности заемщиков одной из основных проблем является выдача кредитов гражданам без соответствующих доходов, обозначила Абылкасымова.

"В связи с этим с 2020 года введено требование к банкам и МФО рассчитывать коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН). КДН ограничил ежемесячные платежи заемщика по всем кредитам на уровне 50% от его доходов", – сообщила глава финрегулятора.

Агентство дополнительно планирует исключить 4 из ныне актуальных 12 критериев доходов, не отражающих наличие у заемщика регулярных доходов: расходы по коммунальным услугам, покупки в интернет-магазине, наличие имущества и суммы остатков денег на депозите.

"Требования по расчету КДН будут распространены на всех заемщиков и все займы физических лиц. Для ограничения выдачи кредитов гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, выдача кредитов будет осуществляться после подтверждения наличия официальных доходов", – добавили в пресс-службе.

АРРФР работает и над ограничением чрезмерного роста сегмента онлайн-микрокредитования. На сегодня объем онлайн-микрокредитов составляет 197 млрд тенге, количество заемщиков достигло 1,09 млн человек, из них проблемные микрокредиты имеют 297 тысяч человек на 37 млрд тенге.

Финрегулятор инициировал вопрос об исключении особого вида микрокредита сроком до 45 дней и суммой до 50 МРП, а также установлении по всем микрокредитам единой годовой эффективной ставки вознаграждения.

"Компании онлайн-микрокредитования смогут выдавать микрокредиты на любые сроки по единой ставке вознаграждения для всех МФО. Для очистки рынка от недобросовестных субъектов, неспособных выполнять требования законодательства, были повышены требования к минимальному собственному капиталу компаний онлайн-микрокредитования со 100 млн до 200 млн тенге с 1 января 2024 года. Планируется дальнейшее поэтапное повышение требований к минимальному собственному капиталу", – сообщила Абылкасымова.