Казахстанцев моложе 21 года могут перестать кредитовать без подтверждения дохода

Банки и финансы
36
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Также планируется установить по всем микрокредитам единую годовую эффективную ставку вознаграждения

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанцам моложе 21 года могут перестать выдавать кредиты без подтверждения дохода. Об этом сообщила глава агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

По обеспечению надлежащей оценки кредитоспособности заемщиков одной из основных проблем является выдача кредитов гражданам без соответствующих доходов, обозначила Абылкасымова. 

"В связи с этим с 2020 года введено требование к банкам и МФО рассчитывать коэффициент долговой нагрузки заемщика (КДН). КДН ограничил ежемесячные платежи заемщика по всем кредитам на уровне 50% от его доходов", – сообщила глава финрегулятора.

Агентство дополнительно планирует исключить 4 из ныне актуальных 12 критериев доходов, не отражающих наличие у заемщика регулярных доходов: расходы по коммунальным услугам, покупки в интернет-магазине, наличие имущества и суммы остатков денег на депозите.

"Требования по расчету КДН будут распространены на всех заемщиков и все займы физических лиц. Для ограничения выдачи кредитов гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, выдача кредитов будет осуществляться после подтверждения наличия официальных доходов", – добавили в пресс-службе. 

АРРФР работает и над ограничением чрезмерного роста сегмента онлайн-микрокредитования. На сегодня объем онлайн-микрокредитов составляет 197 млрд тенге, количество заемщиков достигло 1,09 млн человек, из них проблемные микрокредиты имеют 297 тысяч человек на 37 млрд тенге.

Финрегулятор инициировал вопрос об исключении особого вида микрокредита сроком до 45 дней и суммой до 50 МРП, а также установлении по всем микрокредитам единой годовой эффективной ставки вознаграждения.

"Компании онлайн-микрокредитования смогут выдавать микрокредиты на любые сроки по единой ставке вознаграждения для всех МФО. Для очистки рынка от недобросовестных субъектов, неспособных выполнять требования законодательства, были повышены требования к минимальному собственному капиталу компаний онлайн-микрокредитования со 100 млн до 200 млн тенге с 1 января 2024 года. Планируется дальнейшее поэтапное повышение требований к минимальному собственному капиталу", –  сообщила Абылкасымова.

#кредит #условия #финансы #молодежь #доходы #ставки вознаграждения

Популярное

Все
«Плохиш» казахского кино
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Апрель нечаянно нагрянул
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Не Барби. И это просто замечательно
В двух победах от Евро-2024
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
Подружить людей и роботов
Казахский как по нотам
Кто встряхнет «Барыс»?
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Школа выживания
Уроки истории
«Зеленая повестка» для профсоюзов
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
В поисках корней
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
Напоминание о прошлом, которое нельзя забыть
В Миннацэкономики обсудили с предпринимателями повышение НДС
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Скачет как косуля, летает как птица
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
Незрячий Бородач и Звездочка
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Ограничить максимальную сумму потребительского кредита пред…
Минфин презентовал мажилисменам поправки по усилению защиты…
Когда ESG-отчетность станет обязательной для фининститутов
Когда объединят две биржи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]