С 1 октября 2025 года пассажирам младше 21 года запрещено путешествовать в Шарм-эль-Шейх без сопровождения родителей или ближайших родственников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на FlyArystan

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Требуется нотариально удостоверенная доверенность, если поездка осуществляется с дедушкой, бабушкой, братом или сестрой старше 21 года. ∙ Доверенность на русском языке принимается. Необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении.

При этом в авиакомпании сообщили, что для пассажиров чартерных рейсов FlyArystan, приобретающих путешествие в составе туристического пакета (с проживанием в отеле), никаких дополнительных требований и изменений не вводится.