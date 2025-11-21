Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД

133
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новые нормы касаются скоростных ограничений и остановки в населенных пунктах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10 ноября 2025 года в правила дорожного движения были внесены изменения и дополнения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

По данным министерства, изменения вступят в силу 23 ноября 2025 года.

О ключевых нововведениях кратко проинформировали участников дорожного движения:

- Введено ограничение скорости для грузовых автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч. Это ограничение не распространяется на участки населенных пунктов, где дорожными знаками установлено повышение скорости движения, например, до 80–90 км/ч. Ограничение связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов. По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, при скорости 60–65 км/ч риск гибели пешехода возрастает в 4,5 раза по сравнению со скоростью 50 км/ч.

 - Для предотвращения массовых ДТП в условиях ограниченной видимости (буран, туман, снегопад, дождь) детализированы права и обязанности сотрудников полиции и участников дорожного движения при движении в колонне, в том числе сопровождаемой патрульными автомобилями. Например, не допускаются перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне. Организация сопровождения двумя патрульными автомобилями обязательна при численности колонны свыше 10 автомобилей.

- Всем автобусам категорий М2 и М3 разрешена остановка для посадки и высадки пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств.

 - Без получения разрешений допускается использование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета с быстросъемным (магнитным) креплением на транспортных средствах при выполнении работ на дорогах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов, а также на автобусах, перевозящих детей. Ранее для применения указанных маячков требовалось получение разрешительных документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки об оснащении автомобиля проблесковым маячком в техпаспорт.

- Разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения визуального восприятия оцифрованы все рисунки, дорожные знаки и разметка.

В правоохранительных органах просят изучать обновленные требования и строго соблюдать ПДД. Это обязанность каждого водителя и важный вклад в обеспечение безопасности на дорогах.

#ПДД #водители #правила #изменения

