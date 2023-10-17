Казахстанцы без поддержки не останутся Свежий выпуск 17 октября 2023 г. 3:30 32 Ануар Калмыков В связи с резким осложнением военно-политической обстановки в Израиле и Палестине Министерство иностранных дел РК принимает меры по организации выезда граждан РК из зоны конфликта. Для решения этой задачи задействованы посольства РК в Израиле, Египте и Иордании, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в понедельник. По состоянию на 16 октября текущего года в посольство РК в Израиле обратились более 100 граждан Казахстана с просьбой оказать содействие в выезде из государства. Часть из них уже покинула страну самостоятельно (аэропорт Тель-Авива продолжает работать), а также при помощи казахстанских дипломатов. Сотрудники посольства продолжают оказывать поддержку желающим вернуться на родину соотечественникам. Так, в понедельник усилиями посольства Казахстана в Израиле был организован вылет 19 казахстанцев, в том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам. Как рассказал официальный представитель МИД, дипломаты доставили детей из различных регионов Израиля непосредственно до аэропорта. Вместе с тем у МИД есть данные о находящихся в секторе Газа 67 гражданах Казахстана и членах их семей. Посольства РК в Египте и Иордании поддерживают с ними связь. На ежедневной основе проводятся переговоры с местными властями относительно возможности выезда наших соотечественников и членов их семей (всего более 100 человек) через пропускной пункт «Рафах» в Египет. Однако ситуация в секторе остается сложной. – Стоит отметить, что у некоторых наших соотечественников и членов их семей – иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами, – добавил Айбек Смадияров. – Посольства РК в Израиле, Иордании и Египте ведут мониторинг текущего местонахождения граждан РК, а также прорабатывают возможные пути их выезда в безопасные зоны. На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками. Сведений о погибших и раненых среди граждан РК не зафиксировано. #МИД #Израиль #поддержка #Палестина #казахстанцы