Казахстанцы без поддержки не останутся

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Ануар Калмыков

В связи с резким осложнением военно-политической обстановки в Израиле и Палестине Министерство иностранных дел РК принимает меры по организации выезда граждан РК из зоны конфликта.

Для решения этой задачи задействованы посольства РК в Израиле, Египте и Иордании, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

По состоянию на 16 октября текущего года в посольство РК в Израиле обратились более 100 граждан Казахстана с просьбой оказать содействие в выезде из государства. Часть из них уже покинула страну самостоя­тельно (аэропорт Тель-Авива продол­жает работать), а также при помощи казахстанских дип­ломатов. Сот­рудники посольства продолжают оказывать поддерж­ку желающим вернуться на родину соотечественникам.

Так, в понедельник усилиями посольства Казахстана в Израи­ле был организован вылет 19 казахстанцев, в том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам. Как рассказал официальный представитель МИД, дипломаты доставили детей из различных регио­нов Израиля непосредственно до аэропорта.

Вместе с тем у МИД есть данные о находящихся в секторе Газа 67 гражданах Казахстана и членах их семей. Посольства РК в Египте и Иордании поддержи­вают с ними связь. На ежедневной основе проводятся переговоры с местными властями относительно возможности выезда наших соотечественников и членов их семей (всего более 100 человек) через пропускной пункт «Рафах» в Египет. Однако ситуация в секторе остается сложной.

– Стоит отметить, что у некоторых наших соотечественников и членов их семей – иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами, – добавил Айбек Смадияров. – Посольства РК в Израиле, Иордании и Египте ведут мониторинг текущего местонахождения граждан РК, а также прорабатывают возможные пути их выезда в безо­пасные зоны. На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками. Сведений о погибших и раненых среди граждан РК не зафиксировано.

#МИД #Израиль #поддержка #Палестина #казахстанцы

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