Пост американского рэпера в Instagram возмутил казахстанцев

В нем знаменитый рэп-исполнитель 50 Cent упомянул Бората и нарвался на волну хейта в свой адрес

Фото: instagram.com/50cent

Еще вчера "взрывавший" стадион в Алматы знаменитый рэпер 50 Cent сегодня ощутил волну негодования со стороны казахстанских пользователей Instagram из-за реплики о Борате, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Almaty Kazakhstan was lit, if it wasn’t for the Borat movie you wouldn’t know what im talking about", – написано под его фотографией в посте.

Тысячи казахстанцев кинулись комментировать его формулировку:

"Нормально же общались".

"Про Бората лишнее было, бро".

"Зачем в целом надо было упоминать этот фильм, который вызывает бурную реакцию не только у казахстанцев?"

"Ну все, казахи сейчас накидают каментов. Тригернул ты нас".

Однако некоторые казахстанские подписчики рэпера увидели в его фразе иной посыл:

"Вы что, не поняли, он обращается к западной аудитории, что мол если бы не фильм Борат - вы бы не знали про Казахстан".

"Его тейк вовсе не об этом, учите английский, пожалуйста".

"Он обращается к своим подписчикам, что Казахстан действительно зажег и умеет принимать гостей, мол, если бы вы не насмотрелись этого боратовского бреда, вы бы мол поняли о чем речь".

"Это обращение к подписчикам со всего мира. Так что успокойтесь, расслабьтесь уже наконец, и не страдайте комплексом малых народов".

Фанатов, посетивших алматинский концерт, месседж рэпера не задел: "Жаным мы ждем тебя снова" , "Народ ! Ему 48. Было нереально круто ! Просто легенда!"

Нейтральные и миротворческие призывы также оставили комментаторы:

"Примите уже, людис сей факт, что про Казахстан американцы и европейцы знают только по фильму Борат. Или не знают вовсе".

"Нас не должен Борат задевать, не надо так писать Казахстан – не Борат".