Пост американского рэпера в Instagram возмутил казахстанцев

Еще вчера "взрывавший" стадион в Алматы знаменитый рэпер 50 Cent сегодня ощутил волну негодования со стороны казахстанских пользователей Instagram из-за реплики о Борате, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Almaty Kazakhstan was lit, if it wasn’t for the Borat movie you wouldn’t know what im talking about", – написано под его фотографией в посте.