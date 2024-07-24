Танцевальный баттл «FunnyStep» проведут в Астане

Столица, Культура и общество, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Победителей ждут денежные призы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В это воскресенье, 28 июля, для жителей и гостей столицы в Триатлон парке пройдет баттл «FunnyStep», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Выступления будут оценивать судьи: всемирно известный Николай Черников aka Killa Kolya, победитель множества танцевальных баттлов Асхат Толегенов, а также международный судья с Голландии Precious.

Регистрация участников будет доступна 28 июля с 14:00 по 15:00. Танцевальные баттлы начнутся в 15:00 и продлятся до 17:00.

Участие в баттлах бесплатное. Полуфиналы и финалы будут сопровождаться живой музыкой от национального оркестра.

Для победителей предусмотрены денежные призы:

- финалист в номинации ALL STYLES AMATEUR 1X1 — 20 000 тенге,
- победитель в номинации ALL STYLES AMATEUR 1X1 — 30 000 тенге,
- финалист в номинации ALL STYLES OPEN 1X1 — 50 000 тенге,
- победитель в номинации ALL STYLES OPEN 1X1 — 100 000 тенге.

С 20 июля по 25 августа по инициативе столичного Управления физической культуры и спорта запустили марафон спортивных и развлекательных мероприятий.

#Астана #танцы #баттл #FunnyStep

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