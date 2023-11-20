Казахстанцы чаще стали вступать в брак

Об этом говорят данные тематического сборника Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года, передает Kazpravda.kz
Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года опубликовало очередные сборники по миграции населения, браку и семье, а также домашним хозяйствам. В сборниках можно посмотреть показатели в разрезе регионов, пола и возраста, а также динамические изменения в межпереписной период.
Отмечается, что численность мужчин и женщин, состоящих в браке, увеличилась с 6,6 млн в 2009 году до 8,2 млн в 2021 году.
По данным переписи 2021 года, 60,9% населения состояли в браке, таким образом численность граждан, состоящих в браке, составила 8,2 млн человек. Из них 9% вступили в повторный брак. Из всего населения 28% никогда не состояли в браке, 5,3% – вдовы/вдовцы, а остальные 5,8% – разведенные.
Потоки внутренней миграции увеличились в сравнении с 2009 годом
Объем внутренней миграции увеличился с 2,3 млн человек в 2009 году до 2,6 млн человек в 2021 году.
Точками притяжения для казахстанцев являлись г. Алматы (357,9 тыс. прибывших), Алматинская область (286,1 тыс. человек) и г. Астана (283,5 тыс. человек).
В Кызылординскую и Атыраускую области переехала наименьшая численность населения – 72,9 тыс. и 72,5 тыс. человек соответственно.
При этом, меньше всего покидали свое место жительства жители Мангистауской области (71,8 тыс. человек), а Алматинская область вошла в лидеры по количеству выбывших – 307,8 тыс. человек.
Количество домохозяйств увеличилось на 27,9%
Результаты переписи показывают рост количества домохозяйств на 27,9%, с 4,3 млн единиц в 2009 году до 5,6 млн единиц в 2021 году.
В городской местности учтено 3,7 млн единиц (66,4%) домашних хозяйств, в сельской – 1,8 млн (33,6%).
Средний размер домашних хозяйств по Казахстану составил 3,4 человека. При этом, средний размер домохозяйств в сельской местности больше, чем в городской, 3,9 и 3,1 человек соответственно.
Самые высокие средние размеры домашних хозяйств - от 4,3 до 5,2 человек - отмечены в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областях.