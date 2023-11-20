Казахстанцы чаще стали вступать в брак

Об этом говорят данные тематического сборника Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года, передает Kazpravda.kz

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Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года опубликовало очередные сборники по миграции населения, браку и семье, а также домашним хозяйствам. В сборниках можно посмотреть показатели в разрезе регионов, пола и возраста, а также динамические изменения в межпереписной период.

Отмечается, что численность мужчин и женщин, состоящих в браке, увеличилась с 6,6 млн в 2009 году до 8,2 млн в 2021 году.

По данным переписи 2021 года, 60,9% населения состояли в браке, таким образом численность граждан, состоящих в браке, составила 8,2 млн человек. Из них 9% вступили в повторный брак. Из всего населения 28% никогда не состояли в браке, 5,3% – вдовы/вдовцы, а остальные 5,8% – разведенные.

Потоки внутренней миграции увеличились в сравнении с 2009 годом

Объем внутренней миграции увеличился с 2,3 млн человек в 2009 году до 2,6 млн человек в 2021 году.

Точками притяжения для казахстанцев являлись г. Алматы (357,9 тыс. прибывших), Алматинская область (286,1 тыс. человек) и г. Астана (283,5 тыс. человек).

В Кызылординскую и Атыраускую области переехала наименьшая численность населения – 72,9 тыс. и 72,5 тыс. человек соответственно.

При этом, меньше всего покидали свое место жительства жители Мангистауской области (71,8 тыс. человек), а Алматинская область вошла в лидеры по количеству выбывших – 307,8 тыс. человек.

Количество домохозяйств увеличилось на 27,9%

Результаты переписи показывают рост количества домохозяйств на 27,9%, с 4,3 млн единиц в 2009 году до 5,6 млн единиц в 2021 году.

В городской местности учтено 3,7 млн единиц (66,4%) домашних хозяйств, в сельской – 1,8 млн (33,6%).

Средний размер домашних хозяйств по Казахстану составил 3,4 человека. При этом, средний размер домохозяйств в сельской местности больше, чем в городской, 3,9 и 3,1 человек соответственно.

Самые высокие средние размеры домашних хозяйств - от 4,3 до 5,2 человек - отмечены в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областях.