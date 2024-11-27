Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей

Баланс между семьей и трудовой деятельностью – один из важнейших факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью. И при реализации концепции «Адал азамат» этому аспекту необходимо уделять особое внимание, ведь казахстанец, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего, нуждается в ответной поддержке со стороны общества и государства.

На площадке СЦК председатель правления Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев представил результаты недавнего исследования КИОР, нацеленного на определение факторов, влияющих на благополучие семьи. При этом на воп­рос, чего же казахстанцам недостает, чтобы лучше исполнять родительские обязанности, респонденты ответили: они хотели бы больше времени проводить с семьей, но из-за большой загруженнос­ти на работе получается это не у всех.

Постоянная работа есть примерно у 70% опрошенных казахстанских родителей, при этом среди мужчин уровень постоянной занятости выше почти на 25%. Основные мотивы трудовой дея­тельности для наших граждан – вклад в обеспечение семьи и личная экономическая независимость.

В большинстве случаев дисбаланс связан с тем, что работа поглощает время, необходимое для личной жизни. И чем ниже уровень доходов в семье, тем меньше работающий родитель уделяет внимания близким. В свое время каждый пятый из них был вынужден уволиться по причине трудностей в совмещении семьи и работы. Женщинам приходилось идти на такой шаг в 2,5 раза чаще.

– Почти каждый третий родитель отметил, что его работодатель никак не поддерживает идею баланса работы и личной жизни, – отметила аналитик-менеджер Центра социологических исследований Казахстанского института общественного развития Елена Аппельганц. – Многие, конечно, говорят, что поддержка есть, но в основном носит неформальный характер. Самая частая практика – это разрешение на кратковременное отсутствие на рабочем месте по личным причинам.

Несмотря на опыт пандемии, только менее 10% работников, у которых есть дети, могут использовать удаленный формат работы. При этом 75% опрошенных склонны считать: работодатель должен оказывать помощь работникам с детьми. Более 65% считают, что делается в данном направлении недостаточно.

– Мы видим, что в практике казахстанских работодателей практически отсутствуют программы, которые мог­ли бы помочь работникам совмещать профессиональную деятельность и родительство. Между тем сотрудники, которые имеют возможность ставить интересы семьи и ребенка выше профессиональных, чувствуют себя более комфортно с психологической точки зрения, – резюмировала Елена Аппельганц.

На уровень удовлетворенности трудовой деятельностью, помимо заработной платы, также влияют такие факторы, как благоприятный психологический климат в коллективе и понимающее руководство. Совмещать же семью и работу казахстанским родителям в большинстве случаев помогают бабушки и дедушки. Услуги нянь и домработниц практически не используются: многим не позволяет семейный бюджет. Также есть фактор недоверия.

По итогам исследования специалис­ты Казахстанского института общест­венного развития подготовили ряд рекомендаций. В их числе предложение рассмот­реть дополнительные возможности в отношении отпусков для работающих родителей, например, дополнительные дни, а также оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Предлагается также пересмотреть условия выплат для родителей, вынужденных брать больничный по уходу за ребенком. Хорошим решением, по мнению экспертов, может стать и возможность продлить пребывание ученика в школе, пока родители на работе.

Что касается семейного счастья, то проведенное исследование в очередной раз доказало: практически все видят его одинаково и главными условиями являются вовсе не материальные ценности, а добрые отношения между супругами, родителями и детьми. Так ответили 88% респондентов. Вторым важным фактором семейного благополучия казахстанцы считают физическое и психическое здоровье членов семьи, в том числе отсутствие пристрастия к вредным привычкам (79%).

– Подавляющее большинство респондентов, у которых есть дети, считают роль родителей наиболее важной, – рассказал Олжас Бейсенбаев. – В этом контексте женщины заботятся об исполнении своих родительских обязанностей больше, чем мужчины: 57,2% мужчин и 64,6% женщин считают миссию воспитания детей наиболее важной из всех. Между тем большинство респондентов (82,7%) ответили, что муж и жена должны участвовать в этом процессе в равной степени.

Однако на деле, как показали ответы на другие вопросы, фактически только в 50,6% семей родители несут равную ответственность за уход и воспитание детей: в 31,2% эти обязанности лежат только на матерях и в 2,5% – только на отцах.