Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей Общество 27 ноября 2024 г. 1:00 6 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Таковы результаты исследования, проведенного Казахстанским институтом общественного развития фото из архива "КП" Баланс между семьей и трудовой деятельностью – один из важнейших факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью. И при реализации концепции «Адал азамат» этому аспекту необходимо уделять особое внимание, ведь казахстанец, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего, нуждается в ответной поддержке со стороны общества и государства. На площадке СЦК председатель правления Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсенбаев представил результаты недавнего исследования КИОР, нацеленного на определение факторов, влияющих на благополучие семьи. При этом на вопрос, чего же казахстанцам недостает, чтобы лучше исполнять родительские обязанности, респонденты ответили: они хотели бы больше времени проводить с семьей, но из-за большой загруженности на работе получается это не у всех. Постоянная работа есть примерно у 70% опрошенных казахстанских родителей, при этом среди мужчин уровень постоянной занятости выше почти на 25%. Основные мотивы трудовой деятельности для наших граждан – вклад в обеспечение семьи и личная экономическая независимость. В большинстве случаев дисбаланс связан с тем, что работа поглощает время, необходимое для личной жизни. И чем ниже уровень доходов в семье, тем меньше работающий родитель уделяет внимания близким. В свое время каждый пятый из них был вынужден уволиться по причине трудностей в совмещении семьи и работы. Женщинам приходилось идти на такой шаг в 2,5 раза чаще. – Почти каждый третий родитель отметил, что его работодатель никак не поддерживает идею баланса работы и личной жизни, – отметила аналитик-менеджер Центра социологических исследований Казахстанского института общественного развития Елена Аппельганц. – Многие, конечно, говорят, что поддержка есть, но в основном носит неформальный характер. Самая частая практика – это разрешение на кратковременное отсутствие на рабочем месте по личным причинам. Несмотря на опыт пандемии, только менее 10% работников, у которых есть дети, могут использовать удаленный формат работы. При этом 75% опрошенных склонны считать: работодатель должен оказывать помощь работникам с детьми. Более 65% считают, что делается в данном направлении недостаточно. – Мы видим, что в практике казахстанских работодателей практически отсутствуют программы, которые могли бы помочь работникам совмещать профессиональную деятельность и родительство. Между тем сотрудники, которые имеют возможность ставить интересы семьи и ребенка выше профессиональных, чувствуют себя более комфортно с психологической точки зрения, – резюмировала Елена Аппельганц. На уровень удовлетворенности трудовой деятельностью, помимо заработной платы, также влияют такие факторы, как благоприятный психологический климат в коллективе и понимающее руководство. Совмещать же семью и работу казахстанским родителям в большинстве случаев помогают бабушки и дедушки. Услуги нянь и домработниц практически не используются: многим не позволяет семейный бюджет. Также есть фактор недоверия. По итогам исследования специалисты Казахстанского института общественного развития подготовили ряд рекомендаций. В их числе предложение рассмотреть дополнительные возможности в отношении отпусков для работающих родителей, например, дополнительные дни, а также оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Предлагается также пересмотреть условия выплат для родителей, вынужденных брать больничный по уходу за ребенком. Хорошим решением, по мнению экспертов, может стать и возможность продлить пребывание ученика в школе, пока родители на работе. Что касается семейного счастья, то проведенное исследование в очередной раз доказало: практически все видят его одинаково и главными условиями являются вовсе не материальные ценности, а добрые отношения между супругами, родителями и детьми. Так ответили 88% респондентов. Вторым важным фактором семейного благополучия казахстанцы считают физическое и психическое здоровье членов семьи, в том числе отсутствие пристрастия к вредным привычкам (79%). – Подавляющее большинство респондентов, у которых есть дети, считают роль родителей наиболее важной, – рассказал Олжас Бейсенбаев. – В этом контексте женщины заботятся об исполнении своих родительских обязанностей больше, чем мужчины: 57,2% мужчин и 64,6% женщин считают миссию воспитания детей наиболее важной из всех. Между тем большинство респондентов (82,7%) ответили, что муж и жена должны участвовать в этом процессе в равной степени. Однако на деле, как показали ответы на другие вопросы, фактически только в 50,6% семей родители несут равную ответственность за уход и воспитание детей: в 31,2% эти обязанности лежат только на матерях и в 2,5% – только на отцах. #семья #казахстанцы #исследования #Адал азамат #КИОР