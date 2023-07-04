Казахстанцы могут летать прямыми рейсами в Бахрейн

Открыто авиасообщение между Казахстаном и Бахрейном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы – Манама запустили с 28 июня текущего года.

Рейсы раз в неделю (по средам) выполняет авиакомпания SCAT на воздушных суднах Boeing-737.

В КГА уверены, что открытие этого международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию культурных, деловых, инвестиционных и туристических отношений между Казахстаном и Бахрейном.