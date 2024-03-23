Казахстанцы несут цветы к посольству России

После теракта в Москве в столице Казахстана к посольству России начали приносить цветы в память о погибших в развлекательном комплексе «Крокус сити холл», передает Kazpravda.kz

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Выразить свои соболезнования пришли простые казахстанцы, представители столичных этнокультурных объединений – кыргызского, белорусского, болгарского, татаро-башкирского, а также участники объединения российских соотечественников, союза казаков степного края, русского культурного центра. Все они скорбят вместе с народом России.

«В посольство поступают многочисленные звонки и обращения от руководства Республики Казахстан, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта в Москве. Признательны всем друзьям России за проявленные солидарность и сочувствие», – говорится в сообщении посольства РФ в Казахстане.

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Москве ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.