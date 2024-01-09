Казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Новый авиарейс «Туркестан - Абу-Даби – Туркестан» запустят с 16 января, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы акимата Туркестана, недорогие и доступные билеты с ноября прошлого года уже поступили в продажу, их можно приобрести на сайте wizzair.com и в мобильном приложении.

Они стоят от 159 дирхамов ОАЭ (19 тысяч тенге). По состоянию на 8 января было продано 168 авиабилетов на первый рейс. Рейсы предполагается выполнять трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов на пресс-конференции подчеркнул, что Туркестан имеет высокий потенциал для развития туризма на международном и региональном уровнях. Туристов здесь привлекают исторические, архитектурные и археологические памятники. В Туркестане находится мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно посещаемость мавзолея составляет около миллиона человек.

«За последние пять лет объем инвестиций в туристскую отрасль Туркестанской области достиг 356 миллиардов тенге. С момента превращения Туркестана в областной центр открыто около 35 отелей и около 30 объектов культуры, которые обслуживают туристов. Также в Туркестане построен международный аэропорт Hazret Sultan. Стоимость проекта - 68,9 миллиарда тенге. Инвестор проекта - акционерное общество «YDA GROUP». Работают прямые рейсы по направлениям «Стамбул-Туркестан», «Кувейт-Туркестан». Количество туристов в регионе растет с каждым годом. Из них количество внутренних туристов составило 235 тысяч, туристов, прибывших за 11 месяцев, - 14 448 человек. Нашу область посетили 11 туристов из ОАЭ», — подытожил он.

 

Кроме того, в ходе встречи представитель авиакомпании Крислен Кери рассказал о планах по включению Туркестана, древнего и исторического города на Великом Шелковом пути, в число популярных точек в Центральной Азии. В ходе презентации нового направления он представил информацию о новом проекте «Абу-Даби – Туркестан» и его возможностях.

В городской администрации добавили, что прямой авиарейс внесет большой вклад в развитие туристического потенциала как для граждан ОАЭ и Казахстана, так и для гостей.

#Туркестан #авиарейс #ОАЭ #Абу-Даби #полеты

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